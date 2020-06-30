Во всех регионах температура будет выше нормы

Второй месяц лета порадует россиян теплой погодой. Жара наступит во всех регионах России.

Таким оптимистичным прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА "Новости".

Периодически температура будет снижаться, однако в целом практически повсеместно воздух прогреется выше нормы.

В целом, первое полугодие 2020 г. оказалось богатым на погодные рекорды. Всего зафиксировано 240 таких рекордов, пишет RT.



При этом в первую ночь лета в Москве может стать прохладно. Как отмечает "МИР24", после захода солнца 1 июля в столице ожидается похолодание до +14°С

Ранее "Утро.ру" писало, что на первой неделе июля сохранится высокая активность солнца. Специалисты рекомендуют не выходить из дома в одежде с коротким рукавом.





