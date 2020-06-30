Поваленные деревья и разбитые машины: на Петербург обрушился шторм

Парки и скверы закрыли из-за штормового ветра

Сильный шторм начался в Санкт-Петербурге. Город практически исчез за стеной дождя, а ветер повалил уже несколько деревьев. Кадрами бури поделились местные жители.

Из-за ливня улицы Петербурга буквально превратились в реки, некоторые даже сообщают о том, что пошел снег. По данным МЧС, уже пять машин пострадали из-за упавших на них деревьев, передает "Невские новости".

Перед началом шторма власти города закрыли парки и скверы. "Пятый канал" сообщает, что пока никто из жителей города не пострадал.

Карина СИРАЗОВА

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