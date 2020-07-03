Жителей нашей страны ожидают жара, грозы и резкое похолодание

С 3 июля, как просчитали синоптики, в России установится аномальная погода. Жители юга страны будут изнемогать от жары. Однако не обойдется и без сильных гроз, а в некоторых областях возможны даже заморозки.

До 5 июля в центральной части России синоптики предрекают жару до +29°C, сильный ветер и грозы. Такую картину описала "Российской газете" эксперт Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В Белгородской и Воронежской областях прогнозируют повышение температуры до +37°C. Очень теплая погода и дожди предсказаны специалистами и в Ставрополье. Его жители смогут наблюдать значительное потепление до +40°C, уточняет телеканал "360".

Туву, Красноярский край и Хакасию ожидает шторм. В Колыме и вовсе ночью будут заморозки до -4°C, предупреждает "ФедералПресс".

Кстати, в Москве, как и в Кемерово и Новосибирске, погода будет благоприятной для купания. Там ожидается жара до

+27 ... +30°C, передает"URA.RU.