Курс рубля
- Доллар по 77: эксперт назвал условие для резкого роста валюты
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Курс доллара резко пошел вверх
Жаркая погода в Московской области к вечеру вторника, 7 июля, сменится холодным атмосферным фронтом.
Погода резко поменяется – будут лить кратковременные ливни с грозами и усилением ветра. Температура с +30°С упадет до +24°С – +26°С
"В целом может выпасть больше трети июльской нормы осадков. Дожди могут быть сильными, но непродолжительными", – цитирует издание "Подмосковье сегодня" ведущего специалист Центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.
Самым прохладным днем недели прогнозируется четверг, 9 июля. Температура в области может упасть до +22°С, а в Москве – до +20°С
К концу недели столбики градусников поднимутся на пару показателей выше, станет несколько суше.
Битва за российский газ превращается в битву за суверенитет стран Евросоюза
Веселые шутки в подборке от "Утро.ру"