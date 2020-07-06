На регион после жары надвигается арктический холод

Жаркая погода в Московской области к вечеру вторника, 7 июля, сменится холодным атмосферным фронтом.

Погода резко поменяется – будут лить кратковременные ливни с грозами и усилением ветра. Температура с +30°С упадет до +24°С – +26°С

"В целом может выпасть больше трети июльской нормы осадков. Дожди могут быть сильными, но непродолжительными", – цитирует издание "Подмосковье сегодня" ведущего специалист Центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

Самым прохладным днем недели прогнозируется четверг, 9 июля. Температура в области может упасть до +22°С, а в Москве – до +20°С

К концу недели столбики градусников поднимутся на пару показателей выше, станет несколько суше.