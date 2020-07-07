Синоптики сообщили о нашествии смерча на Москву

Синоптики сообщили о нашествии смерча на Москву
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Непогода настигнет столичных жителей вечером, согласно прогнозу специалистов

На юго-западе Москвы ожидаются сильные грозы с локальными смерчами. Также град и ливни могут затронуть северо-запад и часть севера города.

Синоптики рассказали РИА "Новости", что непогода настигнет столичный регион вечером 7 июля. По их словам, смерчи возможны в Москве, согласно последним данным, однако до конца просчитать вероятность их нашествия очень сложно: ситуация меняется каждый час. 

При этом специалисты отметили, что с непогодой придет в регион и похолодание. До 9 июля температура воздуха может сохраняться в диапазоне от +10°С до +15°С в дневное время, пишет "Свободная пресса". Ветер в столице может усилиться до 12 м/секунду. 

Ожидать резкого похолодания не следует. Во вторник, 7 июля, несмотря на дожди, температура опустится лишь до +25°С.

О том, что Москву ждут сильные дожди, синоптики предупреждали жителей столицы накануне.

Евгения НАГОРСКАЯ

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