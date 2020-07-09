Июль будет жарким, но влажным

Следующая неделя удивит россиян рекордными осадками. В ряде регионов европейской и азиатской части страны за этот период выпадет полумесячная норма дождей.

Таким пессимистичным прогнозом поделился глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. При этом он заверил, что июль обещает быть жарким.

Как пояснил эксперт в интервью "МИР24", аномальное выпадение осадков связано с тем, что на смену тридцатиградусной жаре пришло похолодание, и из-за контраста на страну обрушились тропические ливни. Дело в том, что летний зной способствует образованию мощных облаков – из-за жары с поверхности водоемов испаряется много влаги.

Эксперт напомнил, что июльская норма по осадкам для столицы составляет 90 мм осадков. При этом сейчас за несколько часов может выпасть 30-40 мм, то есть за пару таких ливней в Москве выпадает месячная норма осадков.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что к концу текущей недели Подмосковье ждет потепление.

