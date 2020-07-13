На Московскую область обрушатся грозы на неделе

Непогода начнется в регионе со вторника

Синоптики поделились подробным прогнозом погоды на эту неделю. На Московский регион надвигается холодный атмосферный фронт, температура воздуха упадет ниже средней, ожидаются грозы и сильный ветер. 

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИАМО, что 13 июля солнце еще успеет порадовать москвичей, однако во вторника начнутся проливные дожди, грозы и порывистый ветер.

Как передает "Подмосковье сегодня", днем 14 июля может выпасть до 30% месячной нормы. Температура воздуха снизится до +20°C.

Однако уже с 15 июля погода наладится: будет облачно, но без осадков. К выходным опять начнет теплеть.

Юлия МИХАЙЛОВА

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