Курс рубля
- Доллар под 80: эксперты озвучили худший прогноз на июль
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Доллар подорожал до 71 рубля
576 новости
Синоптики поделились подробным прогнозом погоды на эту неделю. На Московский регион надвигается холодный атмосферный фронт, температура воздуха упадет ниже средней, ожидаются грозы и сильный ветер.
Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИАМО, что 13 июля солнце еще успеет порадовать москвичей, однако во вторника начнутся проливные дожди, грозы и порывистый ветер.
Как передает "Подмосковье сегодня", днем 14 июля может выпасть до 30% месячной нормы. Температура воздуха снизится до +20°C.
Однако уже с 15 июля погода наладится: будет облачно, но без осадков. К выходным опять начнет теплеть.
Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин
Размер прибавки к пенсии для каждого рассчитывается индивидуально