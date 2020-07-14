Из-за дождей реки могут выйти из берегов

С 14 июля в Московской области ухудшится погода. В регионе выпадет более 60% месячной нормы осадков, предупредили синоптики.

В Московской и Калужской областях пройдут ливни, по своей силе сравнимые с субтропическими – более 40 мм за сутки. Кроме того, ожидается гроза, а порывы ветра могут достигать 20 м/с, рассказали в центре погоды "Фобос" порталу "Подмосковье сегодня".

Дождливую погоду синоптики прогнозируют до 16 июля. По их словам, ливни могут привести к подъему воды в реках, поэтому водителям нужно соблюдать особую острожность.

В Москве, по прогнозам специалистов, дожди также будут идти всю неделю.