В столичном регионе воздух не будет жарче +27 °С

Ясного неба на следующей неделе в Москве особо не будет. Об этом рассказала синоптик Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Как приводит ее слова RT, дожди начнутся уже в воскресенье, из-за чего температура воздуха будет постепенно снижаться. В понедельник будет сохраняться облачность, в некоторых регионах столицы возможны осадки. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25-27 °С.

Во вторник и среду похолодает до +23 °С. Ночью температура может упасть до +13 °С. Периодически на неделе возможны дожди.

Также синоптик отметила, что для Москвы такая погода в июле месяце является типичной.