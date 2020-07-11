Дожди всю неделю: синоптик рассказала о погоде в Москве

В столичном регионе воздух не будет жарче +27 °С

Ясного неба на следующей неделе в Москве особо не будет. Об этом рассказала синоптик Московского метеобюро Татьяна Позднякова. 

Как приводит ее слова RT, дожди начнутся уже в воскресенье, из-за чего температура воздуха будет постепенно снижаться. В понедельник будет сохраняться облачность, в некоторых регионах столицы возможны осадки. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25-27 °С.

Во вторник и среду похолодает до +23 °С. Ночью температура может упасть до +13 °С. Периодически на неделе возможны дожди. 

Также синоптик отметила, что для Москвы такая погода в июле месяце является типичной. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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