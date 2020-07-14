Новая опасность: туристам запретили посещать пляжи Анапы

Новая опасность: туристам запретили посещать пляжи Анапы
Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
В курортном городе резко ухудшились погодные условия

В Анапе туристам временно запретили купаться и вообще отдыхать на пляжах. Об этом предупредила местная администрация.

Все дело в том, что в курортном городе Краснодарского края ухудшилась погода – Черное море штормит, а также усилилось донное течение. Это может привести к тому, что купальщиков-смельчаков может унести в открытое море.

"Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье!" – говорится в заявлении пресс-службы городских властей.

Отмечается, что руководителям организаций предписано предпринять шаги по предотвращению происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Ранее сегодня издание "Кубанские новости" сообщило, что в Краснодаре в ближайшие сутки будут идти кратковременные дожди с грозами. При этом температура воздуха днем достигнет отметки в +28°С – +30°С.

Напомним, накануне "Утро.ру" писало, что аналогичное предупреждение о запрете купаться и находиться на пляжах было выпущено для российских курортников, отдыхающих в Сочи.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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