Непогода продлится большую часть недели

Страшная стихия промчалась по центральной и южной частям России. В Москве повалены десятки деревьев, разбиты 35 машины. В Подмосковье в результате удара молнии вспыхнул обувной склад площадью 6,5 тыс. кв. метров,

Инцидент произошел 14 июля, отмечает "Московский комсомолец".

Как сообщает "МИР24", в столице один из ударов молнии угодил прямиком в шпиль Останкинской башни.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, за сутки в столице выпало 40 мм осадков. Ветер повалил 116 деревьев, повредив 49 машин. В настоящее время все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Образовавшаяся погода продлится до 16 июля, сообщает "Вечерняя Москва".

По Саратовской области прошел страшный ураган, перевернувший десятки машин на автомобильной стоянке. На протяжении нескольких минут бушевал сильный ветер, который повалил деревья, крыши городских зданий и рекламные щиты. Четыре человека пострадали, у двоих местных жителей рухнули рамы балконов. Без доступа к электричеству остались 52 тысячи человек. В настоящее время без света 20 деревень и восемь городских районов.

В Самаре удар молнии пришелся на линию электропередач, что привело к замыканию проводов. Возникший пожар перешел на деревья. А в Краснодаре после грозы образовалось наводнение: трамвай не смог доехать до центра города. Местные жители вынуждены передвигаться вплавь до дома из-за прекращения работы электротранспорта.

Ранее синоптики заявляли о надвигающемся атмосферном фронте на Москву. В столице ожидается сильное похолодание, сильный ветер и грозы. В ближайшие выходные погода станет теплее.