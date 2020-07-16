Гидрометцентр: жара в России сохранится до конца лета

Благодаря хорошей погоде бархатный сезон в стране продлится

Вторая половина лета порадует россиян жарой. При этом, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в конце июля и августе погода будет изменчивой.

Об этом передает РИА "Новости". Вильфанд во время пресс-конференции также сообщил, что синоптики предсказывают, что хорошая погода продлится в этом году дольше обычного. Россияне смогут отдохнуть на морских курортах до начала октября. 

Как он добавил, сообщает то же агентство, вода в морях будет на уровне +25-26°C. 

Полина ИВАНОВА

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