Купаться нельзя: отдых россиян в Сочи омрачился

Купаться нельзя: отдых россиян в Сочи омрачился
Фото: George Zakharchuk/Russian Look/www.globallookpress.com
Погода преподнесла туристам неприятный сюрприз

В Сочи ждут смерчей над морем, из-за этого спасатели посоветовали не заходить в воду: опасно. О штормовом предупреждении сообщила пресс-служба МЧС.

Несколько недель в городе сохранялась жара. Однако ей на смену пришли ливни с градом и грозами. В регионе также синоптики ждут, что ветер будет дуть с порывами до 22 м/с с 12 по 14 июля. Также возможны смерчи в районе Магри – Веселое. Специалисты предполагают, что вода в реках начнет подниматься, передает "Комсомольская правда". 

В МЧС призвали жителей Сочи и туристов не купаться в море, а также не гулять около водоемов. Спасатели просят россиян по-возможности не покидать дома. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что происходит сейчас в Сочи. Местные пляжи переполнены людьми, несмотря на эпидемию коронавируса. Все дело в том, что россияне, предпочитающие отдых за рубежом, не смогли уехать в этом году из-за ограничительных мер – границы страны закрыты, чтобы COVID-19 не распространялся сильнее.

Впрочем, ожидается, что на следующем этапе отмены ограничительных мер Россия запустит авиасообщение с несколькими странами. 

Полина ИВАНОВА

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