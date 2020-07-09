Россияне забыли о коронавирусе во время отдыха на курортах Краснодарского края

Пляжи в Адлерском районе Сочи просто переполнены туристами, несмотря на то что коронавирусная инфекция в России пока никуда не делась.

Фотографии заполненных людьми до отказа пляжей в районе сочинской Имеретинской низменности были опубликованы на странице "Это Сочи, детка! Типичный Сочи" во "ВКонтакте". В комментарии к фото администраторы странице написали, что такого не видели никогда в жизни.

На фото видно, что на побережье буквально нет свободного места. А отдыхающие настолько расслабились от летней жары, что совершенно забыли о средствах индивидуальной защиты – масках или респираторах. О соблюдении социальной дистанции даже речи не идет.

В комментариях к записи некоторые местные жители отметили, что видели подобную картину на сочинских пляжах и в прежние годы. Другие же опасаются, что в регионе с новой силой начнет бушевать коронавирус.

"Каждый год видим, и это еще не пик! Велкам! Главное, чтоб без короны!", "Ждем вторую волну короны. Будем опять дома сидеть", "Вот как бывает, когда границы закрыты. Ни Мальдив, ни Испании", "Как в советское время", "А где не забиты? На Ривьере? Везде забиты. Заграница закрыта", – говорится в комментариях.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что из-за закрытых границ и невозможности выехать на летние каникулы за рубеж многие россияне рванули на курорты Краснодарского края. И чаще всего российские туристы интересовались именно наличием свободных мест в отелях Сочи. Однако эксперты прогнозируют рост цен на номера в гостиницах на черноморских курортах. Они связывают это с наплывом богатых россиян.