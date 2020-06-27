Цены на номера в гостиницах Сочи могут увеличиться на пять тысяч рублей

Отели на побережье Черного моря пользуются в этом году высоким спросом среди богатых россиян из-за закрытия границ: туристы не могут выехать в другие страны, поэтому некоторые отели России намерены поднять цены этим летом. Такое заявление сделал гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Эксперт отметил, что самым высоким спросом в этот летний сезон пользуются четырех– и пятизвездочные отели: многие туристы привыкли отдыхать на курортах с комфортными условиями, поэтому они предпочитают качественные гостиницы и в своей стране. Россияне хотят плавать в бассейне и жить в хороших номерах, заявил Мкртчян в беседе с Радио Sputnik.

Сочинские гостиницы, добавил он, теперь предлагают свои номера не за 10 тысяч рублей в сутки, а за 15. А многие отели уже прекратили продажи. Крым и Краснодарский край готовятся к наплыву российских туристов.

Специалист выразил уверенность, что выиграли в этой ситуации те компании, которые предусмотрели такое развитие ситуации и догадались выкупить номера самых популярных гостиниц еще во время весеннего сезона. Другим туроператорам теперь остается лишь работать по диктовку отельеров.

Ранее стало известно, что уже в начале июня для путешественников открылось большинство российских направлений.Такой новостью с жителями нашей страны поделилась руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова. По ее словам, представители российского туризма надеются, что ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19, вскоре будут сняты.