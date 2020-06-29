Бронировать отели и покупать билеты граждане предпочитают в последний момент

Жители России возвращаются на курорты Краснодарского края. Продажи туров уже превышают показатели прошлого года. Хотя многие до последнего тянут с оплатой путевок.

Популярности Сочи способствуют два фактора. Во-первых, нет возможности выехать за рубеж. Надежды россиян попасть хоть на какие-то заграничные курорты не сбылись: Россия пока оставила границы на замке, да и большинство других стран не внесло россиян в список желанных гостей, по крайней мере, в июле 2020 года.

Во-вторых, в Сочи развита инфраструктура для отдыхающих, много точек общепита, отели на разный вкус и кошелек. Там есть куда сходить, что посмотреть и где развлечь себя и детей. Популярности Сочи прибавило и объявление об отмене справок на отрицательный тест по коронавирусу при заезде в санатории, передает "Вестник АТОР".

По оценке туроператоров, чаще всего россияне интересуются сочинскими отелями категории три и четыре звезды с включенным в стоимость проживания завтраком. Отели с концепцией питания "все включено" обычно бронируют отдыхающие с детьми.

При этом растет спрос и на гостиницы премиального уровня. По мнению экспертов, состоятельные россияне решили, что за границу в этом сезоне им уже не попасть, и хотят максимально качественно отдохнуть на родном побережье.

Стоимость недельного тура на двоих в начале июля начинается от 17 тыс.руб. – в эту цену включены перелет, проживание в гест-хаусе и завтраки. Полный пансион в трехзвездочном отеле обойдется в 65 тыс. рублей. Пакетный тур "все включено" в отеле с четырьмя звездами будет стоить 102 тыс. руб. и выше.

Ранее эксперты предрекли подорожание отдыха в Сочи из-за наплыва богатых россиян. При этом стоимость путевок в Крым уже считается завышенной – многие граждане интересуются гостиницами на полуострове, но, услышав цены, отказываются от покупки.