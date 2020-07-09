Россия планирует возобновить перелеты с частью стран

Авиасообщение собираются восстановить с европейскими и восточными государствами

На первом этапе снятия ограничений РФ может возобновить перелеты с 13 странами. Об этом стало известно "Интерфаксу" из источников, близких к Росавиации и Минтрансу. 

Как сообщает издание, в список вошли следующие страны:

  • Великобритания
  • Венгрия
  • Германия
  • Дания
  • Италия
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Польша
  • Финляндия
  • Вьетнам
  • Китай
  • Монголия
  • Шри-Ланка

В Роспотребнадзоре полагают, что сейчас в этих государствах ситуация с коронавирусной инфекцией не вызывает опасений, передает URA.RU. Однако пока ведомство не подтвердило подлинность данных, которые оказались в распоряжении СМИ. 

Информации, когда собираются возобновлять авиасообщение между странами, нет. 

Ранее поступила информация, что открывать границы в России планируют в два этапа.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Бесстыжему Лукашенко потребовали отказать в регистрации

Батька масштабно использует административный ресурс в президентской кампании

Приметы на 9 июля: что нельзя делать в день Давида

Православный календарь сегодня предлагает чтить память Давида Солунского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей