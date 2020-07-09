Авиасообщение собираются восстановить с европейскими и восточными государствами

На первом этапе снятия ограничений РФ может возобновить перелеты с 13 странами. Об этом стало известно "Интерфаксу" из источников, близких к Росавиации и Минтрансу.

Как сообщает издание, в список вошли следующие страны:

Великобритания

Венгрия

Германия

Дания

Италия

Нидерланды

Норвегия

Польша

Финляндия

Вьетнам

Китай

Монголия

Шри-Ланка

В Роспотребнадзоре полагают, что сейчас в этих государствах ситуация с коронавирусной инфекцией не вызывает опасений, передает URA.RU. Однако пока ведомство не подтвердило подлинность данных, которые оказались в распоряжении СМИ.

Информации, когда собираются возобновлять авиасообщение между странами, нет.

Ранее поступила информация, что открывать границы в России планируют в два этапа.