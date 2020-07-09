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На первом этапе снятия ограничений РФ может возобновить перелеты с 13 странами. Об этом стало известно "Интерфаксу" из источников, близких к Росавиации и Минтрансу.
Как сообщает издание, в список вошли следующие страны:
В Роспотребнадзоре полагают, что сейчас в этих государствах ситуация с коронавирусной инфекцией не вызывает опасений, передает URA.RU. Однако пока ведомство не подтвердило подлинность данных, которые оказались в распоряжении СМИ.
Информации, когда собираются возобновлять авиасообщение между странами, нет.
Ранее поступила информация, что открывать границы в России планируют в два этапа.
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