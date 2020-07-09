Курс рубля
- Доллар под 80: эксперты озвучили худший прогноз на июль
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Доллар подорожал до 71 рубля
575 новости
Россия откроет границы в два этапа. О том, как именно будет восстановлено международное авиасообщение, говорится в протоколе заседания оперативного штаба.
Список стран, полететь в которые россияне смогут в ближайшее время, готовят МИД, Роспотребнадзор и Росавиация. Авиасообщение на первом этапе будет зависеть от распространения коронавируса в тех или иных государствах.
Кроме того, Минтранс должен оценить готовность аэропортов к перелетам. Текст документа приводит "Интерфакс".
Ранее Владимир Путин заявил, что точных сроков открытия воздушных границ пока нет.
Батька масштабно использует административный ресурс в президентской кампании
Православный календарь сегодня предлагает чтить память Давида Солунского