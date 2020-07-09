Российские границы откроют в два этапа

Ведомства в скором времени объявят страны, куда смогут отправиться жители нашей страны

Россия откроет границы в два этапа. О том, как именно будет восстановлено международное авиасообщение, говорится в протоколе заседания оперативного штаба.

Список стран, полететь в которые россияне смогут в ближайшее время, готовят МИД, Роспотребнадзор и Росавиация. Авиасообщение на первом этапе будет зависеть от распространения коронавируса в тех или иных государствах.

Кроме того, Минтранс должен оценить готовность аэропортов к перелетам. Текст документа приводит "Интерфакс".

Ранее Владимир Путин заявил, что точных сроков открытия воздушных границ пока нет.

Карина СИРАЗОВА

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