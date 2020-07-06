Владимир Владимирович посчитал, что нужен новый конкретный план

Российский лидер точно не знает, когда все же откроются воздушные границы для выезда россиян за рубеж. Владимир Путин также добавил, что не известно и то, по какому плану будут действовать "наши партнеры" в большинстве стран мира.

В понедельник, 6 июля, глава России на рабочей встрече пообщался с руководителем "Аэрофлота" Виталием Савельевым. На этом заседании обсуждался вопрос общего состояния авиаотрасли. Также поднималась тема открытия воздушных границ и в других странах. Об этом сообщает "Россия 24".

Путин, говоря о последствиях пандемии коронавируса, отметил, что часть стран пока не может разобраться между собой. Из-за этого не ясно, в какие конкретно сроки будет возобновлено авиасообщение. В том числе, речь шла и о разрешении на это для жителей России в их летние отпуска.

Президент РФ посчитал, что наступил тот период, когда нужно решить этот вопрос вновь и "наметить конкретные шаги". Также Владимир Владимирович добавил: сейчас актуальна общая оценка состояния авиаотрасли и предложения по выходу из сложных "коронавирусных" последствий.

Напомним, на днях Всемирная организация здравоохранения предостерегла об опасности открытия границ. По мнению специалистов, если в таком решении не соблюдать необходимых мер предосторожности, пандемия COVID-19 может принять серьезные, негативные обороты.