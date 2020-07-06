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Российский лидер точно не знает, когда все же откроются воздушные границы для выезда россиян за рубеж. Владимир Путин также добавил, что не известно и то, по какому плану будут действовать "наши партнеры" в большинстве стран мира.
В понедельник, 6 июля, глава России на рабочей встрече пообщался с руководителем "Аэрофлота" Виталием Савельевым. На этом заседании обсуждался вопрос общего состояния авиаотрасли. Также поднималась тема открытия воздушных границ и в других странах. Об этом сообщает "Россия 24".
Путин, говоря о последствиях пандемии коронавируса, отметил, что часть стран пока не может разобраться между собой. Из-за этого не ясно, в какие конкретно сроки будет возобновлено авиасообщение. В том числе, речь шла и о разрешении на это для жителей России в их летние отпуска.
Президент РФ посчитал, что наступил тот период, когда нужно решить этот вопрос вновь и "наметить конкретные шаги". Также Владимир Владимирович добавил: сейчас актуальна общая оценка состояния авиаотрасли и предложения по выходу из сложных "коронавирусных" последствий.
Напомним, на днях Всемирная организация здравоохранения предостерегла об опасности открытия границ. По мнению специалистов, если в таком решении не соблюдать необходимых мер предосторожности, пандемия COVID-19 может принять серьезные, негативные обороты.
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