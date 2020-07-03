Страны должны быть готовы к росту числа заболевших коронавирусом

Если границы государств будут открываться без соблюдения мер предосторожности, пандемия COVID-19 начнет развиваться по наихудшему сценарию. С таким предупреждением выступил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, необходимо поддерживать систему помощи заболевшим в каждой стране, чтобы справиться с вероятным увеличением количества новых пациентов, пишет РИА "Новости".

Напомним, что в Европе зафиксировали рост случаев заражения коронавирусом. ВОЗ предположила, что это может быть началом второй волны пандемии.