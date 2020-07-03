Курс рубля
- Доллар по 77: эксперт назвал условие для резкого роста валюты
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Курс доллара резко пошел вверх
573 новости
Если границы государств будут открываться без соблюдения мер предосторожности, пандемия COVID-19 начнет развиваться по наихудшему сценарию. С таким предупреждением выступил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
По его словам, необходимо поддерживать систему помощи заболевшим в каждой стране, чтобы справиться с вероятным увеличением количества новых пациентов, пишет РИА "Новости".
Напомним, что в Европе зафиксировали рост случаев заражения коронавирусом. ВОЗ предположила, что это может быть началом второй волны пандемии.
Они указали своей конечной точкой Калининград
В организации признали реальную угрозу для своих кораблей