ВОЗ заявила о новой вспышке коронавируса в Европе

Увеличение случаев заражения зафиксировали в 30 странах

Впервые за несколько недель в Европе количество заболевших новой коронавирусной инфекцией стало увеличиваться. ВОЗ опасается, что в ЕС скоро может начаться вторая волна эпидемии. 

О неутешительном прогнозе сообщил глава Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге. Он рассказал, что рост случаев болезни зафиксирован в последние две недели. Такая динамика наблюдалась в 30 странах Евросоюза. 

Клюге указал, что ситуация вызывает опасение, поскольку во многих странах сейчас начали снимать существующие ограничения. По его прогнозам, это может привести к возобновлению эпидемии в 11 странах ЕС в ближайшее время, отмечает "Вечерняя Москва".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова полагает, что вторая волна коронавирусной инфекции в России случится осенью и будет тяжелее первой. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: Названа причина смерти сына Хрущева

Журналисты рассказали, как ушел из жизни наследник известного государственного деятеля

День Акулины: что нельзя делать 26 июня

Наши предки угощали вареной гречкой бездомных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей