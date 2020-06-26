Увеличение случаев заражения зафиксировали в 30 странах

Впервые за несколько недель в Европе количество заболевших новой коронавирусной инфекцией стало увеличиваться. ВОЗ опасается, что в ЕС скоро может начаться вторая волна эпидемии.

О неутешительном прогнозе сообщил глава Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге. Он рассказал, что рост случаев болезни зафиксирован в последние две недели. Такая динамика наблюдалась в 30 странах Евросоюза.

Клюге указал, что ситуация вызывает опасение, поскольку во многих странах сейчас начали снимать существующие ограничения. По его прогнозам, это может привести к возобновлению эпидемии в 11 странах ЕС в ближайшее время, отмечает "Вечерняя Москва".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова полагает, что вторая волна коронавирусной инфекции в России случится осенью и будет тяжелее первой.