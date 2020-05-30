Специалисты опасаются осенней вспышки коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что вторую волну коронавируса следует ждать уже этой осенью. Она будет гораздо тяжелей весенней вспышки болезни, поскольку совпадет с эпидемий ОРВИ в стране.

Попова рассказывает, что суждения о большей опасности второй волны связаны с опытом китайских коллег. Они заметили, что человек может болеть COVID и, к примеру, гриппом одновременно, являясь при этом переносчиком обеих инфекций. Если человек заражен не только коронавирусом, но и другой инфекцией, то течение болезни значительно ухудшается.

Она говорит, что если человек переболеет ОРВИ, которые вызывает коронавирус, то это абсолютно не значит, что он приобретет антитела. Сезонные болезни не дают иммунитета от COVID, рассказывает Попова в фильме "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия 1". Она настаивает начать вакцинацию от гриппа в этом году раньше, чтобы сгладить возможные последствия второй волны коронавируса.

При этом глава Роспотребназдора отмечает, что за все время существования коронавирус мутировал редко, поэтому есть надежды, что вакцина от него будет весьма эффективной.

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова полагает, что вторая волна коронавируса может пройти в более легкой форме, чем сейчас – тогда даже не потребуется прибегать к ограничительным мерам, сообщает РИА Новости. Она считает, что на это может повлиять наличие или отсутствие вакцины к этому моменту.

Сейчас в азиатских странах началась вторая вспышка заболеваемости COVID-19. Властям пришлось снова закрывать многие заведения на карантин и вводить ограничительные меры.