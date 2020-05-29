Кинотеатры, музеи и библиотеки снова закрывают

Повторную вспышку коронавируса зафиксировали сразу несколько стран Азии. Чтобы остановить рост зараженных, власти вновь вводят ограничения в городах.

В японском городе Китакюсю за последние шесть дней COVID-19 выявили у 43 пациентов. Новые пациенты появились впервые за три недели. В связи с этим мэр Кэндзи Китахаси объявил на пресс-конференции о второй волне коронавируса и ввел ряд ограничений. Трансляцию вел канал NHK.

Так, в городе закрывают 119 объектов, которые раньше можно было свободно посещать. Среди них – достопримечательности, музеи, библиотеки и кинотеатры. Кроме того, власти Китакюсю отменили все мероприятия. Меры по борьбе с коронавирусом будут действовать до 18 июня.

Резко увеличилось количество пациентов с COVID-19 и в Южной Корее после ослабления карантинных мер. За последние сутки число зараженных выросло на 58, из-за чего в Сеуле, Инчхоне и провинции Кенгидо также закроется ряд заведений. Ограничения продлятся до 14 июня, пишет РИА "Новости" со ссылкой на министерство культуры спорта и туризма Республики.

Вторая волна коронавируса угрожает и России. Наибольшей опасности подвергнутся субъекты с минимальным количеством зараженных во время первого этапа, считает вакцинолог Евгений Тимаков.