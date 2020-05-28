За сутки зафиксировано 79 зараженных

Южную Корею накрыла вторая волна коронавируса. За сутки врачи обнаружили 79 зараженных, информирует агентство Yonhap.

Отмечается, что очаги заболевания были коллективными: ночные клубы, церкви и больницы. Показатели прироста зараженных за последние сутки оказались самыми высокими за два месяца.

Министр здравоохранения Южной Кореи Ким Ган Нип объяснил, что COVID-19 снова распространяется очень быстро. Гражданам страны лучше отказать от встреч и прогулок.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что врачи назвали самые уязвимые перед второй волной коронавируса регионы России.