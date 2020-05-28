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Одну из стран накрыла вторая волна коронавируса

За сутки зафиксировано 79 зараженных

Южную Корею накрыла вторая волна коронавируса. За сутки врачи обнаружили 79 зараженных, информирует агентство Yonhap.

Отмечается, что очаги заболевания были коллективными: ночные клубы, церкви и больницы. Показатели прироста зараженных за последние сутки оказались самыми высокими за два месяца. 

Министр здравоохранения Южной Кореи Ким Ган Нип объяснил, что COVID-19 снова распространяется очень быстро. Гражданам страны лучше отказать от встреч и прогулок. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что врачи назвали самые уязвимые перед второй волной коронавируса регионы России. 

Анна ШУЛЕПОВА

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