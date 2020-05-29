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Дикий Запад: Лукашенко сравнил безработицу в Белоруссии и за рубежом

Дикий Запад: Лукашенко сравнил безработицу в Белоруссии и за рубежом
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ситуация в Республике выглядит более выигрышно

Решение не останавливать производство из-за коронавируса было верным. Это подтвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 29 мая. В качестве доказательства он привел ситуацию, которая сейчас сложилась в других странах:

"На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали", – подчеркнул Батька во время визита на Минский тракторный завод. Он порадовался, что предприятие стабильно работает в период коронавируса, и счел это доказательством своей идеи, что эпидемия эта не так страшна, ее раздувают в корыстных целях. "Это политика", – повторил Лукашенко.

Зато Белоруссия под его мудрым руководством избежала всех бед – и всплеска заболеваемости, и падения экономики, и безработицы. Как выяснилось, на Минском тракторном заводе даже недостаток сотрудников – желающие могут приходить и работать. "Я говорил: не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места", – отметил Лукашенко.

По официальным данным Минздрава Белоруссии, в Республике за все время заразились COVID-19 около 40 тысяч человек, из которых 219 умерли. В мире число инфицированный приближается к 6 миллионам. В России заболевших почти 390 тысяч.

На днях Лукашенко официально заявил о намерении баллотироваться на пост президента шестой раз. Выборы в стране назначены на август 2020 года. Ранее западные СМИ сделали вывод, что Лукашенко использует ситуацию с коронавирусом, чтобы набрать политические очки, поскольку сейчас он выглядит более выигрышно по сравнению с президентом РФ Владимиром Путиным. Сам глава Белоруссии убежден, что он спас свой народ от "коронапсихоза".

Николай ВИКТОРОВ

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