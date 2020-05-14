Кандидат в президенты Белоруссии потребовал снизить цену на российский газ
Россия продает природный газ дружественной Белоруссии вдвое дороже, чем бывшим военным противникам. На это указал президент республики Александр Лукашенко в четверг, 14 мая.
По его сведениям, Москва сделала скидку для европейцев, оказавшихся в сложном экономическом положении из-за коронавируса, до $65 – 68 за тысячу кубометров. А на запрос Минска понизить стоимость, который Лукашенко делал даже в рамках конференции лидеров ЕАЭС, положительной реакции до сих пор не поступило.
"Это ж не дело, – возмутился Лукашенко. – Я уже не говорю про год 75-летия Победы (в Великой Отечественной войне – прим. ред). Германии продают природный газ до $70, как у меня информация, но никак не $127, как для Беларуси".
Лидер Белоруссии потребовал от главы правительства Сергея Румаса подготовить отчет о том, какие усилия были предприняты для пересмотра цен на российский газ, и пообещал со своей стороны снова поднять этот вопрос во время ближайшей онлайн встречи глав ЕАЭС.
В четверг, 14 мая, стало известно, что Александр Лукашенко подал заявление в Центризбирком о выдвижении самого себя кандидатом в президенты республики. Таким образом, действующий глава государства претендует уже на шестой срок подряд, отмечает "Царьград".
Выборы намечены на август 2020 года. Эпидемию коронавируса в Минске не сочли причиной для переноса голосования.
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