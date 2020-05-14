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Кандидат в президенты Белоруссии потребовал снизить цену на российский газ

Кандидат в президенты Белоруссии потребовал снизить цену на российский газ
Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников
Претендующий на очередной срок во главе государства Лукашенко возмущен политикой Москвы

Россия продает природный газ дружественной Белоруссии вдвое дороже, чем бывшим военным противникам. На это указал президент республики Александр Лукашенко в четверг, 14 мая.

По его сведениям, Москва сделала скидку для европейцев, оказавшихся в сложном экономическом положении из-за коронавируса, до $65 – 68 за тысячу кубометров. А на запрос Минска понизить стоимость, который Лукашенко делал даже в рамках конференции лидеров ЕАЭС, положительной реакции до сих пор не поступило.

"Это ж не дело, – возмутился Лукашенко. – Я уже не говорю про год 75-летия Победы (в Великой Отечественной войне – прим. ред). Германии продают природный газ до $70, как у меня информация, но никак не $127, как для Беларуси".

Лидер Белоруссии потребовал от главы правительства Сергея Румаса подготовить отчет о том, какие усилия были предприняты для пересмотра цен на российский газ, и пообещал со своей стороны снова поднять этот вопрос во время ближайшей онлайн встречи глав ЕАЭС.

В четверг, 14 мая, стало известно, что Александр Лукашенко подал заявление в Центризбирком о выдвижении самого себя кандидатом в президенты республики. Таким образом, действующий глава государства претендует уже на шестой срок подряд, отмечает "Царьград".

Выборы намечены на август 2020 года. Эпидемию коронавируса в Минске не сочли причиной для переноса голосования.

Николай ВИКТОРОВ

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