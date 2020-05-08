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В Белоруссии назвали дату выборов президента

Власти страны решили не переносить голосование

Парламент Белоруссии принял решение назначить выборы главы государства на начало августа.

Глава Центризбиркома страны Лидия Ермошина заявила, что разногласий по выбору даты при принятии решения не было, передает "БелТА". Выборы пройдут 9 августа.

Глава ЦИК также отметила, что не видит причин сдвигать дату голосования из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал "360".

Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что не планирует переносить парад в честь Дня Победы. На торжественное мероприятие он также пригласил лидеров других государств.

Ольга ФЕДОРОВА

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