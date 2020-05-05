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Лукашенко во время карантина позвал остальных президентов на праздник

Лукашенко во время карантина позвал остальных президентов на праздник
Александр Лукашенко. Фото: официальный сайт Александра Лукашенко
В Белоруссии не планируют отменять Парад Победы

Александр Лукашенко пригласи в гости лидеров других стран. Повод значимый – парад в честь Дня Победы. Президент Белоруссии не собирается отменять масштабное мероприятие, несмотря на пандемию коронавируса. 

Приглашение касается, в первую очередь, лидеров бывших республик СССР. Лукашенко уверен, что собраться имеет смысл именно в Белоруссии, ведь страна больше остальных пострадала от налета фашистских захватчиков. 

 "Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика – живой памятник войне", – цитирует слова Батьки Sputnik Беларусь. 

Александр Лукашенко с завидным постоянство игнорирует предостережения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ее представители ни раз настаивали на введении дополнительных карантинных мер на территории республики. В противно случае страну ждет такое количество заболевших, с которым не сможет справится местная медицина. 

Ситуацией с COVID-19 в Белоруссии обеспокоена и Организация объединенных наций (ООН). По словам представителей, эпидемия в стране развивается в геометрической прогрессии. 

В Европе давно решили, что виновником такого количества зараженных в Старом свете стала именно Белоруссия, ведь в государстве не принимается должных мер по борьбе с китайской инфекцией. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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