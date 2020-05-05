В Белоруссии не планируют отменять Парад Победы

Александр Лукашенко пригласи в гости лидеров других стран. Повод значимый – парад в честь Дня Победы. Президент Белоруссии не собирается отменять масштабное мероприятие, несмотря на пандемию коронавируса.

Приглашение касается, в первую очередь, лидеров бывших республик СССР. Лукашенко уверен, что собраться имеет смысл именно в Белоруссии, ведь страна больше остальных пострадала от налета фашистских захватчиков.

"Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика – живой памятник войне", – цитирует слова Батьки Sputnik Беларусь.

Александр Лукашенко с завидным постоянство игнорирует предостережения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ее представители ни раз настаивали на введении дополнительных карантинных мер на территории республики. В противно случае страну ждет такое количество заболевших, с которым не сможет справится местная медицина.

Ситуацией с COVID-19 в Белоруссии обеспокоена и Организация объединенных наций (ООН). По словам представителей, эпидемия в стране развивается в геометрической прогрессии.

В Европе давно решили, что виновником такого количества зараженных в Старом свете стала именно Белоруссия, ведь в государстве не принимается должных мер по борьбе с китайской инфекцией.