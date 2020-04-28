ООН: Белоруссия переживает вспышку коронавируса
Белоруссия переживает за последние дни вспышку распространения вируса COVID-19. Она характеризуется устойчивостью и локальной передачей от инфицированных. Об этом заявила сегодня постоянный координатор ООН в республике Иоанна Казана-Вишневецкая в обращении к белорусам.
Полячка призвала граждан Республики сидеть дома и без вынужденной необходимости не появляться в общественных местах, поскольку необходимо помочь медикам справиться с ситуацией.
Она отметила, что сейчас в стране эпидемия развивается в геометрической прогрессии. Так, в воскресенье, 26 апреля, число заразившихся коронавирусом за сутки достигло почти 20 тыс. человек, в то время, как месяц назад выявлено всего лишь 86 заболевших.
"Для всех нас картина ясна – COVID-19, как безжалостный убийца, атакует страны и людей. Вирус может быть смертельным, даже если вы молоды и сильны. К сожалению, бывает и так, что вы не знаете, есть ли у вас вирус, но можете быть его носителем и распространителем", – говорится в заявлении представителя ООН.
Она напомнила о ценности каждой жизни.
Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала властям Белоруссии принять ограничительные меры на фоне растущей динамики инфицирования COVID-19.
"Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию", – предупредил глава экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор Минск еще 11 апреля, пишет Tut.by.
По последним данным, в Белоруссии выявлено 12 208 инфицированных коронавирусом, 79 пациентов умерли. Общее число заразившихся в мире SARS-CoV-2 перевалило за три миллиона человек, 211 тыс скончались, 922 тыс выздоровели.
Россия сегодня поставила антирекорд по количеству заболевших и скончавшихся за сутки:
6411 жителей страны
подхватили инфекцию и 72 человека умерли. Всего вирус выявлен у
93558
граждан.
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