За сутки зафиксировано рекордное количество смертей, а больных стало больше почти на 6,5 тысяч человек

В России идет 30-й день режима самоизоляции. Будут ли ограничения продлены после 30 апреля, пока не известно. Сегодня о своем решении должен объявить президент Владимир Путин. Тем временем число заболевших коронавирусом в нашей стране выросло до 93558.

За последние сутки COVID-19 подтвердили еще у 6411 жителей страны, 3075 из них – в Москве. Скончались от коронавируса еще 72 человека. Об этом сообщает оперштаб.

Самая тяжелая ситуация в столице: опасный диагноз поставили 48426 жителю города. Большое число зараженных и в Московской области – инфекцию подхватили 10231 человек. 3436 заболевших в Санкт-Петербурге, 1663 – в Нижегородской области и 1147 – в Дагестане.

Однако тех, кто смог победить болезнь, также стало больше. В Москве выздоровели еще 606 пациентов после лечения от коронавируса, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Это почти в два раза превышает среднее число за прошедшие дни. Всего от COVID-19 в России вылечились 4130 человек.

Ранее эксперты рассказали, когда Россия выйдет на плато по уровню заболевания китайской инфекцией и количество зараженных начнет уменьшаться.