О новых жертвах в Москве, выходе на плато и снижении прироста заболевших - последняя информация по COVID-19 в материале "Утро.ру"

На 28 апреля коронавирусом заразились больше 3 миллионов человек в мире. В России – 87336. Наибольшее число зараженных остается в Москве, 479 пациентов в столице скончались, причем 44 – за последние сутки. Тем не менее в Москве и Санкт-Петербурге прирост заболевших стал снижаться, однако в других регионах нашей страны ситуация улучшаться пока не начала. По прогнозам экспертов, Россия приближается к плато по коронавирусу – через несколько недель пациентов с COVID-19 может стать меньше.

В Москве умерли еще 44 человека с коронавирусом, сообщает оперштаб. Всего, по последним данным, жертвами болезни в нашей стране стали 797 человек.

За последние сутки в России выявили более 6 тысяч новых заболевших, но, несмотря на это, прирост пациентов стал снижаться. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что улучшается ситуация пока лишь в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В других регионах картинка не так оптимистична, пишет РИА "Новости".

В целом в России ситуация стабилизируется – мы приближаемся к плато. В последнюю неделю, несмотря на скачки в статистике, число новых зараженных падает, приводит РИА "Новости" слова вирусолога Анатолия Альтштейна. По прогнозу эксперта, через несколько недель число заболевших уже начнет снижаться, передает RT.

До 30 апреля в нашей стране действует режим самоизоляции, но власти не раз говорили о необходимости его продлить. Точное решение пока не известно, однако 62% россиян считают, что ограничения снимут не раньше июня. 30% жителей нашей страны предполагают, что карантин продлят до июля, приводит RT результаты опроса "Работа.ру".

В Роспотребнадзоре отметили, что ограничения, возможно, начнут снимать поэтапно после 12 мая, сообщает телеканал "360". По словам главы ведомства Анны Поповой, нужно пройти еще один инкубационный этап в две недели.

Коронавирус значительно изменил жизнь людей по всему миру, и вернуться к прежней уже будет невозможно даже после окончания пандемии. С таким заявлением выступила ООН. В организации спрогнозировали "исторический" уровень бедности и безработицы. Чтобы этого не допустить, страны должны принять меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест, говорится в докладе.

Подробная статистика по коронавирусу в России – в материале "Утро.ру".