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На турецкий пляж со своим полотенцем больше не пустят

На турецкий пляж со своим полотенцем больше не пустят
Фото: EPA
Также несладко придется курильщикам – дымить у моря запретят

Турецкие курорты постепенно выходят из карантинного режима. Однако для туристов теперь действует ряд ограничений. Например, запрещено курить на пляже и загорать на своем полотенце.

Развлекательные заведения Турции – бары и рестораны – вновь распахнут свои двери уже 1 июня. Также начнут работать парки, бассейны, будет разрешено ходить на пляж.

Но полной свободы туристам не дадут. При нахождении в общественных местах им придется выполнять ряд требований, передает TourDom.ru.

Путешественников ограничат в выборе места для принятия солнечных ванн – загорать можно будет только в определенных зонах и на специально выделенных шезлонгах. Прийти со своим полотенцем и разложиться в приглянувшемся месте не удастся. Данные меры приняты, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса – каждый лежак после ухода гостя продезинфицируют.

Кроме того, турецкие власти запрещают курить на пляжах. Такое решение связано с тем, что на окурках может остаться слюна зараженного человека, и поднявший ее уборщик рискует своим здоровьем, отмечает "МИР24". Заодно решено запретить и кальяны.

Кстати, чтобы получить право вновь принимать гостей, отели должны пройти специальную антикоронавирусную сертификацию. А воздушное сообщение с другими странами планируется восстанавливать поэтапно.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что популярный курорт отказался от проверки туристов на COVID-1.

Ольга ФЕДОРОВА

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