Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Болгария постепенно снимает ограничения и готовится к
туристическому сезону. Путешественникам заметно упростили условия въезда после
пандемии. Так, на курорт пустят без теста на коронавирус или карантина. Об этом
сообщили в Ассоциации туроператоров России.
С соседними государствами Болгария откроет границы в начале следующего месяца, а с 15 июня – со всеми странами Евросоюза. На въезде туристам не придется предъявлять результаты тестов на COVID-19 или соблюдать двухнедельный карантин, но и лечиться в случае заражения прибывшие будут за свой счет.
Также в Болгарии планируют снизить цены на шезлонги во время летнего сезона минимум в два раза, а на некоторых пляжах и вовсе сделать их бесплатными, говорится на сайте АТОР. Такие меры власти решили принять для привлечения иностранных туристов.
Когда россияне смогут поехать за границу, пока не известно. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал жителей нашей страны отказаться от зарубежных курортов этим летом в пользу российских. В связи с этим отдых на черноморском побережье значительно подорожает.
Тем не менее некоторые зарубежные страны уже открыли границы – первых туристов ждут в июне.
Последние данные на 28 мая - в подборке "Утро.ру"
Опасность усугубляла близость газопровода