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Без ограничений: популярный курорт отказался от проверки туристов на COVID-19

Без ограничений: популярный курорт отказался от проверки туристов на COVID-19
Фото: pixabay.com
Иностранных путешественников ждут уже с 1 июня

Болгария постепенно снимает ограничения и готовится к туристическому сезону. Путешественникам заметно упростили условия въезда после пандемии. Так, на курорт пустят без теста на коронавирус или карантина. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

С соседними государствами Болгария откроет границы в начале следующего месяца, а с 15 июня – со всеми странами Евросоюза. На въезде туристам не придется предъявлять результаты тестов на COVID-19 или соблюдать двухнедельный карантин, но и лечиться в случае заражения прибывшие будут за свой счет.

Также в Болгарии планируют снизить цены на шезлонги во время летнего сезона минимум в два раза, а на некоторых пляжах и вовсе сделать их бесплатными, говорится на сайте АТОР. Такие меры власти решили принять для привлечения иностранных туристов.

Когда россияне смогут поехать за границу, пока не известно. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал жителей нашей страны отказаться от зарубежных курортов этим летом в пользу российских. В связи с этим отдых на черноморском побережье значительно подорожает.

Тем не менее некоторые зарубежные страны уже открыли границы – первых туристов ждут в июне.

Карина СИРАЗОВА

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