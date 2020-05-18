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Путешествия после карантина: какие страны ждут россиян летом 2020

Путешествия после карантина: какие страны ждут россиян летом 2020
Фото: Kolvenbach/Mirafoto via www.imag/www.globallookpress.com
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Популярные курорты откроют границы для туристов уже в следующем месяце

Пандемия коронавируса сильно ударила по мировой экономике. Чтобы скорее выйти из кризиса в сфере туризма, некоторые страны постепенно снимают карантинные меры и открывают границы для иностранных путешественников. О подготовке к туристическому сезону уже заявили в Италии, Испании и Турции. Куда смогут поехать россияне летом 2020 – в материале "Утро.ру".

Испания будет готова принимать туристов с конца июня. Предположение министра транспорта Хосе Луиса Абалоса приводит Sky News. Однако приехать иностранцы смогут лишь тогда, когда и сами испанцы смогут свободно перемещаться по стране. Пока что на территории государства действует карантин.

А вот Италия уже начала поэтапную отмену ограничений. Республика открыла границы, но пока только для стран Евросоюза. С сегодняшнего дня в государстве возобновляют работу торговые центры, рестораны и храмы.

О скором открытии границ задумались и в Польше. Вице-премьер Ядвига Эмильевич заявила, что запрет могут снять после 15 июня, передает Польский культурный центр в Калининграде.

Также с 15 июня будет возможно свободное перемещение между Австрией, Чехией и Словакией, сообщает Reuters. А вот граница между Венгрией и Словенией частично откроется уже 1 июня, пишет The Guardian.

Россия все еще остается закрытой – пока неизвестно, когда в нашей стране снимут ограничения. Глава Минтранса Евгений Дитрих надеется, что авиарейсы внутри страны возобновятся в июне, а международные – в июле. Он заявил "Интерфаксу", что до конца года восстановить авиасообщение вполне реально, однако когда это произойдет точно, пока остается под вопросом.

Ранее об открытии границ для россиян заявила Турция. Прилететь на курорт в оздоровительных целях можно уже с 20 мая.

Карина СИРАЗОВА

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