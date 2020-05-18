Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Экономист: мир выйдет из коронавирусного кризиса через семь лет

Экономист: мир выйдет из коронавирусного кризиса через семь лет
Фото: Carlo Cozzoli/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
COVID-19 заставил человечество вести себя нестандарно, а самоизоляция изменила мироощущение людей

Мир сможет выйти их экономического кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, только через семь лет. К такому выводу пришел известный шведский экономист Кьелл Нордстрем в ходе мероприятия Synergy Online Forum, где обсужалось влияние COVID-19 на условия развития экономик планеты.

По мнению специалиста, долгий путь к восстановлению обусловлен нестандартностью нового кризиса, который начался "извне". К такой модели упадка человечество еще не успело приспособиться.

"Самоизоляция как явление изменила все. Наши привычки, работу, социальные условия. И мы ведем себя нелогично. И "выживаем" не так, как делали это всегда. По моему прогнозу, нам понадобится не менее 5-7 лет, чтобы вернуть докризисный уровень жизни", – цитирует шведа издание "ФедералПресс".

Экономист полагает, что кризис приведет к деглобализации. По его словам, в сегодняшних условиях, компании пытаются сохраненить своей бизнес и финансы.

В свою очерердь, израильский военный историк Юваль Ной Харари, наоборот, считает, что для преодоления кризиса после пандемии нужно усилить международное сотрудничество, а не обвинять друг друга в причинах начала коронавируса.

Напомним, сейчас этим широко занимается президент США Дональд Трамп, который все пытается от своих спецслужб добиться данных, что именно Пекин виноват в распространении COVID-19 и в сознательном утаивании истинной информации о его развитии. Кроме того, хозяин Овального кабинета периодически грозится разорвать отношения с КНР.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Последние новости о коронавирусе в России на 18 мая

Вирус, бушующий в стране, оказался особенным, в Красноярский край отправят военных для борьбы с эпидемией, в Москве умерли десятки человек - важные новости о COVID-19 на утро понедельника в материале "Утро.ру"

Озвучена свежая статистика по коронавирусу в России на 18 мая

В стране за сутки от COVID-19 умерли 91 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей