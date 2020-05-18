COVID-19 заставил человечество вести себя нестандарно, а самоизоляция изменила мироощущение людей

Мир сможет выйти их экономического кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, только через семь лет. К такому выводу пришел известный шведский экономист Кьелл Нордстрем в ходе мероприятия Synergy Online Forum, где обсужалось влияние COVID-19 на условия развития экономик планеты.

По мнению специалиста, долгий путь к восстановлению обусловлен нестандартностью нового кризиса, который начался "извне". К такой модели упадка человечество еще не успело приспособиться.

"Самоизоляция как явление изменила все. Наши привычки, работу, социальные условия. И мы ведем себя нелогично. И "выживаем" не так, как делали это всегда. По моему прогнозу, нам понадобится не менее 5-7 лет, чтобы вернуть докризисный уровень жизни", – цитирует шведа издание "ФедералПресс".



Экономист полагает, что кризис приведет к деглобализации. По его словам, в сегодняшних условиях, компании пытаются сохраненить своей бизнес и финансы.

В свою очерердь, израильский военный историк Юваль Ной Харари, наоборот, считает, что для преодоления кризиса после пандемии нужно усилить международное сотрудничество, а не обвинять друг друга в причинах начала коронавируса.

Напомним, сейчас этим широко занимается президент США Дональд Трамп, который все пытается от своих спецслужб добиться данных, что именно Пекин виноват в распространении COVID-19 и в сознательном утаивании истинной информации о его развитии. Кроме того, хозяин Овального кабинета периодически грозится разорвать отношения с КНР.

