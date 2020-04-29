Трамп потребовал от спецслужб доказать вину Китая в эпидемии
Президент США Дональд Трамп поручил спецслужбам выяснить, скрывали ли Китай и ВОЗ информацию о пандемии коронавируса. Об этом сообщает NBC News в среду, 29 апреля.
По данным издания, в разведуправление Пентагона поступило спецзадание по поиску сведений о ранних сроках вспышки COVID-19 еще на прошлой неделе. Аналогичные инструкции были посланы в ЦРУ.
"Белый дом приказал спецслужбам прочесать перехваты сообщений гражданских источников, спутниковые снимки и другие данные, чтобы установить, скрывали ли Китай и Всемирная организация здравоохранения первоначально то, что они знали о возникающей пандемии коронавируса", – рассказали NBC News действующие и бывшие официальные лица США, знакомые с делом.
Вероятно, пишет издание, Трамп ссылался именно на это поручение на своей пресс-конференции в понедельник, 27 апреля, когда говорил, что "мы проводим очень серьезные расследования". Тогда он добавил, что Вашингтон недоволен сложившейся в стране ситуацией с пандемией, поскольку в администрации считают, что "ее можно было остановить у очага, быстро остановить и не дать распространиться по всему миру".
В рамках поставленной задачи спецслужбам нужно определить, знал ли ВОЗ о двух исследовательских лабораториях по изучению коронавирусов в китайском городе Ухань, где впервые был обнаружен вирус.
Между тем, ЦРУ отказалось от комментариев. Чиновник из офиса директора национальной разведки сказал изданию следующее: "Мы не знаем ни о каких подобных задачах из Белого дома".
Одновременно источники NBC News, близкие к президенту, считают, что такое рьяное рвение Трампа, который резко поменял свою точку зрению насчет Пекина (сначала он хвалил китайское правительство за борьбу с коронавирусом, а потом стал активно их ругать) имеет простое объяснение – пандемия угрожает экономике США и перспективам его переизбрания на второй срок.
Критики хозяина Белого дома полагают, что Трамп сосредоточил внимание на Китае и ВОЗ, чтобы попытаться отвлечь общественность от насущного вопроса о том, какие предупреждения получил он сам в январе и феврале этого года от своих собственных советников по вопросам здравоохранения и разведки, поскольку в то время лидер нации преуменьшал серьезность вируса.
31-й день карантина: свежая статистика по коронавирусу в России
За последние сутки COVID-19 заразились больше 5,8 тысячи человек, 108 пациентов умерли
Последние новости о коронавирусе в России на 29 апреля
Рекордное число жертв в Москве, новые заболевшие и введение масочного режима: главные новости о COVID-19 на утро среды - в материале "Утро.ру"
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Число зараженных коронавирусом в США превысило один миллион
- ООН: Белоруссия переживает вспышку коронавируса
- Медики: коронавирус поражает мозг
- Невозможно уничтожить: ученые предсказали ежегодное возвращение COVID-19
Здоровье
- Утренние упражнения: легкий массаж продлит молодость
- Черный список: любимые россиянами продукты будят гастрит
- "Зевающая панда" поможет быстро похудеть после 40 лет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик