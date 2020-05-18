Италия открыла внешние границы
Итальянская республика стала одной из самых пострадавших от COVID-19 стран. Долгое время Италия находилась на лидирующих позициях по числу заболевших коронавирусом. Наконец, власти приняли решение постепенно выводить страну из режима тотального карантина.
С сегодняшнего дня в Италии разрешили работать торговым центрам, всем магазинам, а также барам, ресторанам, пиццериям и салонам красоты.
Храмы открыли свои двери для верующих и паломников – теперь службы будут проходить в их присутствии, а не в пустых стенах соборов. Также открыты места культа других религий и музеи.
О снятии ограничений сообщил премьер-министр Джузеппе Конте во время пресс-конференции. Однако все открывшиеся компании и организации обязаны строго соблюдать санитарные требования.
При этом одной из главных новостей стало то, что Италия открывает внешние границы – пока только для стран Евросоюза, передает "Коммерсантъ". Прибывшие в страну европейцы не должны будут проходить 14-дневный карантин.
Мотивируя решение отменить строгие карантинные меры, Джузеппе Конте назвал его "просчитанным риском", на который власти пошли, понимая, что число новых заболевших может вновь возрасти. "Мы должны принять этот риск, иначе мы никогда не сможем восстановиться", – пояснил премьер.
Кроме того, с 18 мая итальянцы освобождены от необходимости оформлять спецпропуска с указанием цели выхода из дома. Гражданам больше не грозит штраф в несколько сотен евро за необоснованные пребывание на улице.
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