Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Китай раскошелится из-за пострадавших от коронавируса стран

Китай раскошелится из-за пострадавших от коронавируса стран
Фото: Yang Shunpi/XinHua/www.globallookpress.com
КНР выделит 2 миллиарда долларов для ликвидации последствий эпидемии

Пекин не считает себя виновным в пандемии. Напротив, китайские власти сделали все возможное, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в мире, открыто и быстро передавали всю информацию. Несмотря на это, они готовы помочь пострадавшим странам материально. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии 73-й Генассамблее Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в понедельник, 18 мая.

В ближайшие два года Китай выделит $2 млрд на поддержку стран, пострадавших от коронавируса. На территории КНР будет организован специальный склад противоэпидемических средств, которые при содействии ООН будут поставляться нуждающимся. Отдельную программу помощи Китай разработает для помощи странам Африки.

По мнению Си Цзиньпина, сейчас необходимо усилить международное сотрудничество по разработке вакцины и способов лечения и выявления COVID-19, передает РБК. А потом, когда инфекция будет побеждена, можно провести совместное открытое расследование причин пандемии, подчеркнул председатель КНР.

Первые случаи заболеваний новым коронавирусом были зафиксированы в Китае в декабре 2019 года. В марте ВОЗ объявила пандемию. На данный момент в мире заразились 4,8 миллиона человек, более 316 тысяч умерли. США обвинили в распространении инфекции Китай.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Последние новости о коронавирусе в России на 18 мая

Вирус, бушующий в стране, оказался особенным, в Красноярский край отправят военных для борьбы с эпидемией, в Москве умерли десятки человек - важные новости о COVID-19 на утро понедельника в материале "Утро.ру"

Озвучена свежая статистика по коронавирусу в России на 18 мая

В стране за сутки от COVID-19 умерли 91 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей