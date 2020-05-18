Страна готова принять медицинских туристов в конце месяца

Турция откроет границы для иностранных путешественников, в том числе и россиян, 20 мая. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Посетить ее смогут граждане 31 страны, но лишь в оздоровительных целях – пляжный сезон Турция пока не открывает. Так, на медицинских туристах власти планируют опробовать прием иностранцев, соблюдая меры по борьбе с коронавирусом.

Для лечения путешественники смогут прилететь только в аэропорты Стамбула и Анкары, при этом с каждым пациентом будут пускать двух сопровождающих, пишет АТОР. Прибывший обязан предъявить справку об отсутствии COVID-19 или пройти платное тестирование прямо в аэропорту.

Далее туристов сразу направят в больницу, где они и должны оставаться на протяжении всего пребывания в Турции. В перечень медицинских направлений, по которым готовы принять путешественников, входят травматология, хирургия, кардиология и многие другие.

При этом российские туристы на лечение в Турцию в ближайшее время отправиться не смогут: границы нашей страны из-за пандемии коронавируса по-прежнему остаются закрытыми. По самым благоприятным прогнозам, вылететь за рубеж у граждан РФ получится не раньше середины июля, напоминает URA.RU.

Ранее стало известно, что летний туристический сезон Турция планирует открыть с середины июня.