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Турция откроет границы для иностранных путешественников, в том числе и россиян, 20 мая. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Посетить ее смогут граждане 31 страны, но лишь в оздоровительных целях – пляжный сезон Турция пока не открывает. Так, на медицинских туристах власти планируют опробовать прием иностранцев, соблюдая меры по борьбе с коронавирусом.
Для лечения путешественники смогут прилететь только в аэропорты Стамбула и Анкары, при этом с каждым пациентом будут пускать двух сопровождающих, пишет АТОР. Прибывший обязан предъявить справку об отсутствии COVID-19 или пройти платное тестирование прямо в аэропорту.
Далее туристов сразу направят в больницу, где они и должны оставаться на протяжении всего пребывания в Турции. В перечень медицинских направлений, по которым готовы принять путешественников, входят травматология, хирургия, кардиология и многие другие.
При этом российские туристы на лечение в Турцию в ближайшее время отправиться не смогут: границы нашей страны из-за пандемии коронавируса по-прежнему остаются закрытыми. По самым благоприятным прогнозам, вылететь за рубеж у граждан РФ получится не раньше середины июля, напоминает URA.RU.
Ранее стало известно, что летний туристический сезон Турция планирует открыть с середины июня.
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