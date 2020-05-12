Всех путешественников будут проверять на коронавирус прямо в аэропорту

Турция введет новые ограничения для туристов из-за пандемии. Теперь въехать в страну без обязательного тестирования на COVID-19 будет невозможно. Об этом заявил министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой.

Ограничения планируют ввести в июне. Всех прибывших в страну будут проверять на коронавирус прямо в аэропортах. Для этого будет организована работа специальных лабораторий.

Эрсой заверил, что тестирование займет всего несколько минут и будет проходить до паспортного контроля, пишет Ассоциация туроператоров России. Результаты анализа, по словам министра, будут готовы через пять – шесть часов. Всех зараженных туристов сразу изолируют.

Ранее в Турции объявили об открытии летнего сезона.