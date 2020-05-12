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Лукашенко: Россия воспользовалась методами Белоруссии во время пандемии

Лукашенко: Россия воспользовалась методами Белоруссии во время пандемии
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Решение Москвы отменить часть ограничений, введенных из-за коронавируса, одобрили в Минске

Минск упорно не закрывал ни предприятия, ни кинотеатры из-за коронавируса, несмотря на давление со всех сторон, и оказался прав. Теперь по такому же пути пошла и Россия, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании во вторник, 12 мая.

"Посмотрите на восток – дружественная нам, родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу", – похвалил Лукашенко российские власти.

Он отметил, что и на Западе осознали пагубность решения закрыть все на карантин. Там уже тоже начинают потихоньку запускать экономику, хотя уровень смертности от коронавируса там за сутки выше, чем в Белоруссии за последние три месяца.

"Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями терпимая, – оценил Лукашенко. – Метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства".

Ранее в ВОЗ потребовали от Минска немедленно предпринять усилия против распространения эпидемии коронавируса, поскольку в противном случае Белоруссия может представлять опасность для соседних стран. 

По официальным данным, в республике больны CОVID-19 23906 человек, 135 скончались. В России, по данным на 12 мая, заразились 232243 жителя, умерли от коронавируса 2116 пациентов. В западных СМИ уже написали, что власти РФ занижают статистику летальных исходов.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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выполз,<цензура>,людей угробил ради пиара и пофигу,упырь тракторный
Гость
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Лука дуболобый хохол и пользоваться его методами могут только идиоты, в России таких нет.
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