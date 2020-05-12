Решение Москвы отменить часть ограничений, введенных из-за коронавируса, одобрили в Минске

Минск упорно не закрывал ни предприятия, ни кинотеатры из-за коронавируса, несмотря на давление со всех сторон, и оказался прав. Теперь по такому же пути пошла и Россия, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании во вторник, 12 мая.

"Посмотрите на восток – дружественная нам, родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу", – похвалил Лукашенко российские власти.

Он отметил, что и на Западе осознали пагубность решения закрыть все на карантин. Там уже тоже начинают потихоньку запускать экономику, хотя уровень смертности от коронавируса там за сутки выше, чем в Белоруссии за последние три месяца.

"Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями терпимая, – оценил Лукашенко. – Метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства".

Ранее в ВОЗ потребовали от Минска немедленно предпринять усилия против распространения эпидемии коронавируса, поскольку в противном случае Белоруссия может представлять опасность для соседних стран.

По официальным данным, в республике больны CОVID-19 23906 человек, 135 скончались. В России, по данным на 12 мая, заразились 232243 жителя, умерли от коронавируса 2116 пациентов. В западных СМИ уже написали, что власти РФ занижают статистику летальных исходов.