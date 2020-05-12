В США заявили, что в РФ публикуют недостоверные данные по эпидемии

Жертв коронавируса в России намного больше, чем утверждает официальная статистика. К такому выводу пришло американское издание Financial Times, проанализировав данные по смертности в Москве и Санкт-Петербурге.

По подсчетам FT, в апреле 2020 г. в этих городах скончались на 2073 человека больше по сравнению с предыдущими годами. Сообщалось, что от коронавируса в этот период умерли 629 москвичей и петербуржцев. Остается еще 1444 умерших "сверх нормы". Американское издание утверждает, что это также жертвы коронавируса, однако их не включили в официальную статистику. На самом деле число летальных исходов от заболевания в РФ якобы на 72% больше.

США вошли в число стран, которые наиболее сильно пострадали от пандемии. Там инфекцию подхватили почти 1,5 миллиона жителей, около 80 тысяч из них скончались. В РФ, по состоянию на 12 мая, заразились коронавирусом нового типа более 220 тысяч человек, свыше 2 тысяч пациентов спасти не удалось.



Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что своевременно принятые меры против эпидемии позволили сократить смертность от COVID-19 в России в семь раз по сравнению со среднемировыми данными.