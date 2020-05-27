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Летний отдых в России взлетит в цене

Летний отдых в России взлетит в цене
Фото: Marcus Brandt/dpa/www.globallookpress.com
Поездка в Сочи встанет в кругленькую сумму

Сегодня стало известно, что российским туристам придется заплатить крупную сумму за отдых на море этим летом. При этом речь идет об отечественных курортах – из-за пандемии коронавируса о заморских пляжах пока остается только мечтать.

Так, россиянам, решившим все же отправиться летом в отпуск, за отдых в Сочи на первой неделе июня нужно будет выложить порядка 75,1 тысяч рублей. В эту сумму обойдется проживание на двоих взрослых. Такие же цены ждут туристов в Анапе и Геленджике.

При этом та же неделя, но в конце июня будет стоить уже от 90,2 тысяч рублей. Такие данные приводит система бронирования туроператора АЛЕАН, указано на сайте Ассоциации туроператоров России. Дорога в эту сумму не входит.

Отмечается, что в это время в гостиницах уже откроют бассейны и можно будет ходить на пляж. Однако туристов не пустят в спортивные залы и термальные комплексы – скопление людей в закрытых помещениях запрещено.

Кстати, ряд гостиничных комплексом планирует сохранить систему "ультра все включено".

Ранее "Утро.ру" сообщало, что введенные из-за коронавируса ограничения в сфере внутреннего туризма начну постепенно снимать с 1 июня. При этом правительство все также рекомендует воздержаться от путешествий за границу.

Ольга ФЕДОРОВА

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