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Введенные из-за коронавируса ограничения в сфере внутреннего туризма будут постепенно снимать. Кабмин приступит к поэтапному ослаблению карантинных мер в этой области с 1 июня.
О правительственном решении сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала "Россия 24".
Зампредседателя российского правительства также отметил, что до 1 июня будут подготовлены рекомендации для поэтапного снятия ограничений в данной области.
При этом кабмин все также настоятельно советует отказаться от поездок на отдых за границу.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сделал важное заявление по снятию карантина.
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