Ограничения начнут отменять с 1 июня

Введенные из-за коронавируса ограничения в сфере внутреннего туризма будут постепенно снимать. Кабмин приступит к поэтапному ослаблению карантинных мер в этой области с 1 июня.

О правительственном решении сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала "Россия 24".

Зампредседателя российского правительства также отметил, что до 1 июня будут подготовлены рекомендации для поэтапного снятия ограничений в данной области.

При этом кабмин все также настоятельно советует отказаться от поездок на отдых за границу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сделал важное заявление по снятию карантина.