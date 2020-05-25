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Когда россиянам разрешат путешествовать: власти обозначили сроки

Когда россиянам разрешат путешествовать: власти обозначили сроки
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Ограничения начнут отменять с 1 июня

Введенные из-за коронавируса ограничения в сфере внутреннего туризма будут постепенно снимать. Кабмин приступит к поэтапному ослаблению карантинных мер в этой области с 1 июня.

О правительственном решении сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала "Россия 24".

Зампредседателя российского правительства также отметил, что до 1 июня будут подготовлены рекомендации для поэтапного снятия ограничений в данной области.

При этом кабмин все также настоятельно советует отказаться от поездок на отдых за границу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сделал важное заявление по снятию карантина.

Ольга ФЕДОРОВА

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