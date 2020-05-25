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Собянин сделал важное заявление по снятию карантина

Собянин сделал важное заявление по снятию карантина
Сергей Собянин. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Столичные власти подготовили очередной этап смягчения ограничительных эпидемиологических мэр

В ближайшее время в Москве планируется дальнейшее поэтапное смягчение карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Об этом сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"В прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться. Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений", - написал градоначальник в своем блоге.

В частности, уже с 26 мая волонтерам разрещено снова посещать 13 московских приютов для бездомных животных - приносить корма и лекарства, а также выгуливать кошек и собак.

Мэр отметил, что Общественная палата Москвы и зоозащитники выработали

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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