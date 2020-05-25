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После слухов о заражении партнер Собчак вышел на связь

После слухов о заражении партнер Собчак вышел на связь
Александр Гордон. Фото:Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеПартнеру Собчак нашли замену после слухов о коронавирусе
Телеведущий прокомментировал сообщение о его болезни

Известный ведущий Александр Гордон назвал бредом новость о его якобы заражении коронавирусной инфекцией.

После того как в СМИ появилась информация, что Гордон подхватил опасную заразу, с ведущим связались журналисты. Партнер Ксении Собчак по телепроекту "Док-ток" заявил, что он ничем не болеет, и отказался давать развернутый комментарий о сложившейся ситуации, пишет "Вечерняя Москва".

Напомним, ранее сообщалось, что Гордон прошел быстрый тест на коронавирус прямо на съемках шоу "Док-ток". Там же, по заверениям СМИ, выяснилось, что он якобы болеет COVID-19.

Ольга ФЕДОРОВА

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