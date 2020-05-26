Место телеведущего заняла Елена Малышева

Александру Гордону пришлось временно самоизолироваться после того, как его тест на коронавирус оказался положительным. Именно поэтому вместо телеведущего в эфире Первого канала появилась врач Елена Малышева, которая провела "Док-ток".

Доктор рассказала о том, что у Гордона подозрение на COVID-19, однако так это или нет, станет известно после еще одного теста. По ее словам, у партнера Ксении Собчак по шоу "Док-ток" небольшой кашель и першение в горле, что может оказаться как симптомом весенней аллергии, так и опасной инфекции.

Малышева провела эфир программы и выразила надежду, что Гордон поправится как можно скорее. Шоу же было посвящено теме формирования иммунитета к коронавирусу. Сама ведущая "Жить здорово" не раз высказывалась об инфекции. Малышева раскрыла важный симптом COVID-19, а также научила россиян правильно носить перчатки.

Новости о заражении Александра Гордона появились в понедельник, 25 мая. Тест телеведущего оказался положительным, из-за чего звезду отправили домой. Однако позже артист заявил, что ничем не болеет, назвав подобные слухи бредом.