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Известный ведущий Александр Гордон назвал бредом новость о его якобы заражении коронавирусной инфекцией.
После того, как в СМИ появилась информация, что Гордон подхватил опасную заразу, с ведущим связались журналисты. Партнер Ксении Собчак по телепроекту "Док-ток" заявил, что он ничем не болеет и отказался давать развернутый комментарий о сложившейся ситуации, сообщает "Вечерняя Москва".
Напомним, ранее сообщалось, что Гордон прошел быстрый тест на коронавирус прямо на съемках шоу "Док-ток". Там же, по заверениям СМИ, выяснилось, что он якобы болеет COVID-19.
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