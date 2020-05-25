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СМИ: партнер Собчак подхватил коронавирус

СМИ: партнер Собчак подхватил коронавирус
Александр Гордон. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Анализ подтвердил, что ведущий болен

Александр Гордон заразился коронавирусом. Как сообщают журналисты, тест на COVID-19 у телеведущего взяли прямо на съемках – результат оказался положительным. Партнера Ксении Собчак по шоу "Док-ток" сразу же отправили домой.

Анализ Гордону проводили с помощью быстрого теста, который показывает результат в течение 10 минут. Результат исследования оказался для знаменитости сюрпризом. Как дополняет "МК", Александр Гордон чувствовал себя хорошо, никаких признаков болезни не наблюдалось.

Сама Ксения Собчак также прошла тест на COVID-19. Журналистка в социальных сетях заявила, что у нее самой и ее мужа коронавируса, как и антител к нему, нет. Однако звезда масочный режим не соблюдает, на что указал ее коллега по цеху Иван Ургант. 

Дарья ПЕТРОВА

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