Телеведущая рассказала, зачем живет со знаменитостью

Ксения Собчак раскрыла причину, по которой вышла замуж за Константина Богомолова. Журналистка призналась, что живет с режиссером ради эффектных ролей, как это делают и другие актрисы. Пошутила блондинка в социальной сети или сказала правду – остается только гадать, но супруг действительно снял возлюбленную в своем новом сериале.

Собчак досталась роль "комической старушки" – так сама она ее описала. В фильме Ксения играла поседевшую женщину с морщинами, у которой есть взрослый сын. Этой ролью журналистка осталась полностью довольна, о чем написала в "Инстаграм", где поблагодарила Богомолова за то, что он нашел для нее подходящий образ.

Также знаменитость призналась в соцсети, что невероятно гордится работой мужа. А вот подписчики Ксении Анатольевны высказали разные мнения. Одни в восторге от ее работы в кино, другие нашли повод еще раз раскритиковать звезду.

"Ксения, ты суперактриса))) рассмешила вечером, хоть вроде смеяться и не над чем", "На старушку вообще не похожа", "Муж мог бы для вас роль получше найти", "Актриса из вас так себе", "Роли у Собчак одна хуже другой", – прокомментировали подписчики.

Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе сидят на самоизоляции. На карантине пара снимает необычные ролики и размещает их в "Инстаграм". На одном из них муж телеведущей изображает, что ест кору с дерева.